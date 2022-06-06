Netflix показал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Ключи Локков»

«Наше прошлое всегда с нами. Ты можешь попытаться и убежать. Но оно всегда здесь», — утверждает голос за кадром, пока на экране сменяются кадры со старшим сыном Локков, который покинул дом в конце предыдущего сезона.

В нем герои сериала — дети из семьи Локков, чей отец трагически скончался до начала событий шоу, — возвращаются в семейный дом. Роскошная усадьба, полная мистических секретов, судя по всему, не отпускает их.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер третьего и заключительного сезона фантастического сериала «Ключи Локков» (или «Лок и ключ»). Ролик показали в рамках второго ежегодного Geeked Week.

Судя по видео, героем предстоит столкнуться со старыми врагами и новыми угрозами — возможно, гораздо более устрашающими, чем прежние. Им придется встать на защиту волшебных ключей и самих себя и сразиться в том числе с капитаном Фредериком Гидеоном, одержимым демоном.

Продолжение приключений Локков выйдет на Netflix в августе. Все эпизоды будут опубликованы на стрим-платформе одновременно 10 августа. По словам авторов, серий будет больше, чем в предыдущих сезонах.

В финале проекта вновь можно будет увидеть Эмилию Джонс, Дарби Стэнчфилд, Коннора Джессупа, Джексона Роберта Скотта, Брендана Хайнса, Кевина Дуранда, Шерри Саум, Коби Берд и Аарона Эшмора.

Над третьим сезоном шоу, как и над предыдущими, работали Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Мотель Бейтсов») и Мередит Эверилл («Призраки дома на холме»). Сериал поставлен по графическому роману Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и Габриэль Родригес — он был опубликован в 2008 году.

Сериал «Ключи Локков» вышел в феврале 2020 года. Второй сезон проекта появился на Netflix в 2021 году, о нем подробно рассказывала «Афиша Daily».