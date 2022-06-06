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Более 50% электричества — из возобновляемых источников и другие прогнозы Huawei к 2030 году

Денис Ламехов
Сегодня в 20:50

Китайский производитель электроники Huawei опубликовал свои прогнозы по экологическим инновациям в мире на 2030 год. «Афиша Daily» выбрала главное из предсказаний корпорации.

Так, компания предполагает, что более 50% электричества к концу десятилетия человечество будет получать из возобновляемых источников. К ним относят солнце, ветер, воду (за исключением крупных гидроэлектростанций), биологическое топливо — все, чью энергию принято считать неисчерпаемой.

Согласно данным статистического сайта Our World in Data, в 2020 году доля электроэнергии из возобновляемых источников составила в мире 12,6%. Россия получила порядка 6,7% всего объема электричества с помощью зеленых технологий, страны ЕС в совокупности — 17,9%, Китай — 13,4%, Соединенные Штаты — 9,9%.

Huawei также предсказывает, что на каждые 10 тыс. работников промышленного сектора будет приходиться 390 роботов — это, согласно сообщению компании, также станет сигналом о переходе к более экологичной модели работы.

Сейчас, по данным профильной Международной федерации робототехники, число автономных устройств составляет 126 на указанное количество рабочих. В 2015 году на 10 тыс. профессионалов в промышленной сфере приходилось 55 роботов.

Число электромобилей достигнет 145 млн (в 2021 году, по подсчетам Международного энергетического агентства, их количество составило 16,5 млн, в 2018-м — 5,1 млн, в 2017-м — порядка 3 млн), по всему миру будут установлены 100 млн зарядных станций, прогнозирует Huawei. Так, в начале 2022 года власти КНР заявили о намерении создать к середине десятилетия инфраструктуру для 20 млн единиц электротранспорта.

Среди других прогнозов китайской корпорации — приведение всех новых зданий к нулевому уровню выбросов парниковых газов, выступающих одной из главных причин потепления на планете, а также рост энергоэффективности цифровой инфраструктуры в 100 раз.

Huawei указывает: цифровизация процессов жизнедеятельности человека ведет к снижению выбросов газов за счет измерения вреда для окружающей среды и сопутствующих инноваций. Снижение выбросов, в свою очередь, питает развитие цифровизации, создание с ее помощью более экологичных производств, транспортных средств и решений для энергетики.

Так эти две сферы начинают усиливать друг друга, указывает корпорация. Подобное взаимодействие Huawei называет «самым эффективным путем для достижения долгосрочного зеленого развития».

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