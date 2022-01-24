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Китай к 2025 году создаст инфраструктуру для 20 млн электромобилей

Денис Ламехов
Сегодня в 18:13

Государственный комитет по развитию и реформам КНР опубликовал план по созданию инфраструктуры для использования 20 млн электромобилей на территории страны к 2025 году. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно плану, к середине десятилетия Китай обеспечит станциями для быстрой зарядки не менее 60% всех скоростных магистралей и не менее 80% регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

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Все парковки в новых жилых районах отныне должны быть оборудованы зарядными устройствами либо давать возможность для их установки, пишет комиссия. Отдельное внимание уделено развитию сети в сельской местности — сейчас в отдаленных провинциях и деревнях недостаточно возможностей для быстрой зарядки или замены батарей, указано в документе.

Сама система должна стать «интеллектуальной, эффективной, сбалансированной и достаточно передовой». Правительство КНР намерено вкладывать средства в строительство энергосистем и их безопасность, цифровые сервисы, а также увеличить финансовую поддержку сферы электрического транспорта, указано в плане.

Reuters добавляет, что власти страны поддержат создание станций для различных сфер промышленности, включая автобусные парки, морские и воздушные порты. Такое решение, полагает комиссия, упростит переход отраслей на зеленую энергию.

Государственное издание China Daily пишет, что правительство КНР будет способствовать переходу на электромобили, как новые, так и бывшие в употреблении. «Мы поддержим скорейший вывод с рынка машин с высоким уровнем выбросов вредных для среды газов», — заявил представитель Министерства коммерции Китая Ван Бинь.

Согласно данным ведомства, на КНР уже сейчас приходится 7,8 млн электрических автомобилей — это лишь 2,6% от числа всех машин в стране, но более 50% всех электрокаров в мире.

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В 2021 году в Китае было продано 3,5 млн электрических и гибридных авто — на 160% больше, чем в 2020-м. При этом правительство республики намерено развернуть кампанию по продвижению зеленых технологий не только в автомобильной сфере, но и в логистике, туризме, строительстве, производстве экологичной одежды и еще нескольких крупных отраслях, пишет China Daily.

Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Это означает, что уровень выбросов парниковых газов, являющихся одним из ключевых драйверов глобального потепления, будет приведен к нулю. Подобная стратегия, также ориентированная на 2060 год, есть и у России.

В конце ноября о планах обязать проектировщиков устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых зданиях заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, новые меры позволят создать 145 тыс. зарядочных станций на территории страны.

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