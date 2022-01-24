Китай к 2025 году создаст инфраструктуру для 20 млн электромобилей

Государственный комитет по развитию и реформам КНР опубликовал план по созданию инфраструктуры для использования 20 млн электромобилей на территории страны к 2025 году. Сообщение появилось на сайте ведомства. Согласно плану, к середине десятилетия Китай обеспечит станциями для быстрой зарядки не менее 60% всех скоростных магистралей и не менее 80% регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

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Все парковки в новых жилых районах отныне должны быть оборудованы зарядными устройствами либо давать возможность для их установки, пишет комиссия. Отдельное внимание уделено развитию сети в сельской местности — сейчас в отдаленных провинциях и деревнях недостаточно возможностей для быстрой зарядки или замены батарей, указано в документе. Сама система должна стать «интеллектуальной, эффективной, сбалансированной и достаточно передовой». Правительство КНР намерено вкладывать средства в строительство энергосистем и их безопасность, цифровые сервисы, а также увеличить финансовую поддержку сферы электрического транспорта, указано в плане. Reuters добавляет, что власти страны поддержат создание станций для различных сфер промышленности, включая автобусные парки, морские и воздушные порты. Такое решение, полагает комиссия, упростит переход отраслей на зеленую энергию. Государственное издание China Daily пишет, что правительство КНР будет способствовать переходу на электромобили, как новые, так и бывшие в употреблении. «Мы поддержим скорейший вывод с рынка машин с высоким уровнем выбросов вредных для среды газов», — заявил представитель Министерства коммерции Китая Ван Бинь. Согласно данным ведомства, на КНР уже сейчас приходится 7,8 млн электрических автомобилей — это лишь 2,6% от числа всех машин в стране, но более 50% всех электрокаров в мире.

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