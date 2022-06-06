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Vladislav Klapin/Unsplash
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Русский музей выпустил коллекцию мерча по мотивам авангардных картин XX века

Семён Гудошников
Сегодня в 18:40

Русский музей запустил продажи новой коллекции одежды и аксессуаров по мотивам картин художников XX века. Заказать ее можно с доставкой по всей стране на сервисе объявлений «Юла», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В коллекцию «Русский авангард» вошли футболки, толстовки, панамы, сумки, платки и другие аксессуары с принтами картин популярных советских художников Казимира Малевича, Николая Суетина и Георгия Стенберга.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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К примеру, в дропе представлены бежевые, красные и черные панамы «Супрематизм», яркие футболки со «Спортсменами», сумки с «Головой крестьянина» К.Малевича и теплые толстовки по мотивам картины Суетина.

Вся продукция изготовлена петербургской компанией «Невская вышивка», расположенной на 11-й линии Васильевского острова. В создании и фотосъемке коллекции принимали участие сотрудники Русского музея, их дети и внуки.

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