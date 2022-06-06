Русский музей выпустил коллекцию мерча по мотивам авангардных картин XX века

Русский музей запустил продажи новой коллекции одежды и аксессуаров по мотивам картин художников XX века. Заказать ее можно с доставкой по всей стране на сервисе объявлений «Юла», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В коллекцию «Русский авангард» вошли футболки, толстовки, панамы, сумки, платки и другие аксессуары с принтами картин популярных советских художников Казимира Малевича, Николая Суетина и Георгия Стенберга.