Русский музей выпустил коллекцию мерча по мотивам авангардных картин XX века

Русский музей запустил продажи новой коллекции одежды и аксессуаров по мотивам картин художников XX века. Заказать ее можно с доставкой по всей стране на сервисе объявлений «Юла», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
В коллекцию «Русский авангард» вошли футболки, толстовки, панамы, сумки, платки и другие аксессуары с принтами картин популярных советских художников Казимира Малевича, Николая Суетина и Георгия Стенберга.
К примеру, в дропе представлены бежевые, красные и черные панамы «Супрематизм», яркие футболки со «Спортсменами», сумки с «Головой крестьянина» К.Малевича и теплые толстовки по мотивам картины Суетина.
Вся продукция изготовлена петербургской компанией «Невская вышивка», расположенной на 11-й линии Васильевского острова. В создании и фотосъемке коллекции принимали участие сотрудники Русского музея, их дети и внуки.