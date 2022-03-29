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Русский музей и МАММ вошли в топ-3 самых посещаемых музеев мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Государственный Русский музей в Петербурге и московский Мультимедиа Арт Музей вошли в топ-3 самых посещаемых музеев мира. Они заняли второе и третье места в рейтинге издания The Art Newspaper.

Лидером рейтинга стал парижский Лувр — его за 2021 год посетили 2,8 млн человек. Русский музей увидели 2,3 млн гостей, а МАММ заинтересовал свыше 2,2 млн человек. Всего авторы рейтинга проанализированные данные более 370 музеев.

Эрмитаж занял 6-е место рейтинга с 1,64 млн посетителей. Третьяковская галерея стала 9-й в списке с 1,58 млн, Пушкинский музей посетили 766 тыс. человек — это принесло ГМИИ 28-е место.

Также в мировой топ включили музеи Московского Кремля (44-е место, 578 тыс. посетителей), музей Фаберже в Петербурге (67-е место, 420 тыс. посетителей) и музей современного искусства «Гараж» (71-е место, 408 тыс. посетителей).

Издание отметило, что успех российских музеев в рейтинге обусловлен тем, что они закрывались из‑за пандемии коронавируса не меньший срок, чем музеи в других странах. Например, Русский музей не работал лишь 10 дней из‑за COVID-19.

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