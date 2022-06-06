«Звук» подготовил джазовые плейлисты и выпустил подкаст с Игорем Бутманом

Весь контент доступен на аудиосервисе в официальном профиле фестиваля.

К мероприятию команда «Звука» подготовила «Джазовую волну», авторские плейлисты от хедлайнеров фестиваля, летнюю музыкальную подборку и джазовую классику, а также выпустила подкаст с Игорем Бутманом .

«Звук» стал официальным музыкальным партнером Московского джазового фестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе аудиосервиса.

В саду «Эрмитаж», который станет основной площадкой феста, будет работать брендированная фотозона «Звука». По словам руководительницы маркетинговых проектов «Звука» Анны Топковой, компания намерена не просто поддержать фестиваль маркетинговыми возможностями, но и на продуктовом уровне повлиять на популяризацию джазовой культуры.

Moscow Jazz Festival пройдет с 13 по 19 июня. В столицу приедут мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary и артисты из Турции и Сербии.

Из отечественных музыкантов выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Риад Маммадов, Мариам Мерабова и Леван Горозия — он предстанет в новом амплуа и исполнит композиции в джазово-фанковом стиле.