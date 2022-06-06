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«Звук» подготовил джазовые плейлисты и выпустил подкаст с Игорем Бутманом

Семён Гудошников
Сегодня в 16:09

«Звук» стал официальным музыкальным партнером Московского джазового фестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе аудиосервиса.

К мероприятию команда «Звука» подготовила «Джазовую волну», авторские плейлисты от хедлайнеров фестиваля, летнюю музыкальную подборку и джазовую классику, а также выпустила подкаст с Игорем Бутманом.

Весь контент доступен на аудиосервисе в официальном профиле фестиваля.