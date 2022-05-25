На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Сербии и Турции

На Московском джазовом фестивале, который пройдет с 13 по 19 июня и будет посвящен столетию российского джаза, выступят джазовые музыканты из нескольких стран мира. Купить билеты на концерты можно здесь.
В столицу приедут мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary и артисты из Турции и Сербии.
Из отечественных музыкантов выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Риад Маммадов, Мариам Мерабова и многие другие.
18 июня на сцене в саду «Эрмитаж» выступит Леван Горозия. Рэпер предстанет в новом амплуа и исполнит композиции в джазово-фанковом стиле. Концерты запланированы и на других сценах, раскиданных по всей Москве: в зале и парках «Зарядье», «Музеоне», Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Посетить их можно бесплатно.
На открытых сценах сыграют более 700 артистов из 27 российских регионов, среди которых будут музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам всероссийского конкурса. Также гостей фестиваля ждут музыкальная программа в ведущих джазовых клубах Москвы и образовательная программа в «Музеоне» и «Эрмитаже».