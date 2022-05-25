На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Сербии и Турции

На Московском джазовом фестивале, который пройдет с 13 по 19 июня и будет посвящен столетию российского джаза, выступят джазовые музыканты из нескольких стран мира. Купить билеты на концерты можно здесь.

В столицу приедут мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary и артисты из Турции и Сербии.

Из отечественных музыкантов выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Риад Маммадов, Мариам Мерабова и многие другие.