перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин: доллар «скукоживается», а рубль — «укрепляется» 18:53
Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме о колонизации Ютландии 18:34
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет 18:07
Дума лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина 18:06
Агентство «Москва»
МИД: Россия не будет выходить из ВОЗ 17:55
ООН: из‑за конфликта на Украине более 70 стран могут столкнуться с дефолтом 17:53
Фильмы «Дурак», «Жить» и «Майор» Юрия Быкова выйдут в повторный прокат в России 17:08
Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей за неуважение к власти 16:59
Сервисы Rutube восстановили на 99,9% после кибератаки 16:54
R4FAA Alex/Wikimedia Commons
Первая партия комфортабельных автозаков поступила в Москву 16:53
На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Сербии и Турции 16:22
Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy» 16:05
Матвиенко призвала не допустить «охоту на ведьм» в отношении несогласных со «спецоперацией» 16:01
Издатель российской версии Elle не намерен отказываться от бренда после ухода зарубежного партнера 15:42
Аудиосервис «Звук» запустил авторский аудиогид для посетителей «Кудыкиной горы» 15:09
Скриншот из видео
В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве 14:51
Минцифры будет наказывать IT-компании, если те «принудительно увольняют» украинцев 14:48
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в тизере фильма «Главная роль» 14:04
VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore 13:59
Госдума и Совфед одобрили отмену возрастного предела для заключения первого военного контракта 13:55

На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Сербии и Турции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:22

На Московском джазовом фестивале, который пройдет с 13 по 19 июня и будет посвящен столетию российского джаза, выступят джазовые музыканты из нескольких стран мира. Купить билеты на концерты можно здесь.

В столицу приедут мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary и артисты из Турции и Сербии.

Из отечественных музыкантов выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Риад Маммадов, Мариам Мерабова и многие другие.

© Пресс-материалы

18 июня на сцене в саду «Эрмитаж» выступит Леван Горозия. Рэпер предстанет в новом амплуа и исполнит композиции в джазово-фанковом стиле. Концерты запланированы и на других сценах, раскиданных по всей Москве: в зале и парках «Зарядье», «Музеоне», Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Посетить их можно бесплатно.

На открытых сценах сыграют более 700 артистов из 27 российских регионов, среди которых будут музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам всероссийского конкурса. Также гостей фестиваля ждут музыкальная программа в ведущих джазовых клубах Москвы и образовательная программа в «Музеоне» и «Эрмитаже».

События недели на afisha.ru
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Эрмитаж
ВДНХ
Люди
L'One
Игорь Бутман
Лариса Долина
Евгений Маргулис
Хибла Герзмава
Ильдар Абдразаков
Алексей Чумаков
Даниил Крамер
Мариам Мерабова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить