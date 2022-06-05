Tommy Hilfiger запустил онлайн-игру на платформе Roblox

Пространство игры вдохновлено Бруклином. В нем есть игровая площадка и система метро с покрытыми граффити стенами, которые создали реальные бруклинские художники. Также в «Tommy Play» есть парк, где пользователи могут исследовать местность, соревноваться и кататься на BMX.

Американский бренд Tommy Hilfiger запустил игру «Tommy Play» на платформе Roblox. Об этом сообщает WWD.

Кроме того, в пространстве представлены мини-игры и монеты Tommy Coins, которые можно собирать, улучшать или обменивать на такие предметы, как велосипеды, шлемы, наушники, одежду и аксессуары Tommy Jeans.

«Roblox разделяет многие ценности нашего бренда: инклюзивность, разнообразие, творчество и — прежде всего — ориентация на сообщество», — подчеркнул модельер Томми Хилфигер.

Платформа Roblox для совместных развлечений насчитывает уже более 50 млн активных пользователей в день. Помимо Tommy Hilfiger, площадка привлекает такие модные бренды, как Gucci, Ralph Lauren, Rebecca Minkoff, Nike, Alo Yoga и Forever 21.