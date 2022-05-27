Gucci представил собственный город в метавселенной игры Roblox

Итальянский модный дом Gucci запустил собственный виртуальный город под названием Gucci Town. Об этом сообщает WWD.

Город расположился в метавселенной многопользовательской онлайн-игры Roblox. И это уже второе сотрудничество с игрой после Gucci Garden, который бренд представил в мае 2021 года.

Отмечается, что Gucci Town отражает культурный код модного дома и видение его креативного директора Алессандро Микеле. В нем есть множество площадок, на которых пользователи могут участвовать в различных мероприятиях.

«Это место, где можно объединиться с единомышленниками, разделяющими страсть к самовыражению, и наладить открытый диалог между ними и Gucci», — заявил вице-президент бренда по нововведениям Николас Удино.