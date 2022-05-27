Gucci представил собственный город в метавселенной игры Roblox

Итальянский модный дом Gucci запустил собственный виртуальный город под названием Gucci Town. Об этом сообщает WWD.
Город расположился в метавселенной многопользовательской онлайн-игры Roblox. И это уже второе сотрудничество с игрой после Gucci Garden, который бренд представил в мае 2021 года.
Отмечается, что Gucci Town отражает культурный код модного дома и видение его креативного директора Алессандро Микеле. В нем есть множество площадок, на которых пользователи могут участвовать в различных мероприятиях.
«Это место, где можно объединиться с единомышленниками, разделяющими страсть к самовыражению, и наладить открытый диалог между ними и Gucci», — заявил вице-президент бренда по нововведениям Николас Удино.
В Gucci Town можно посетить арену соревнований и выставочное пространство, прогуляться по центральной площади, отдохнуть в местном кафе и заглянуть в Gucci Shop. В последнем представлены цифровые товары бренда, включая архивную сумку Gucci Blondie. Как заявляет бренд, на платформе есть технология, позволяющая примерять в метавселенной многослойные гиперреалистичные 3D-образы.
«Одежда мгновенно реагирует на движение персонажей и их частей тела. Эта технология была создана для того, чтобы дать возможность цифровым модельерам вывести свое творческое выражение на новый уровень и обеспечить безграничное самовыражение для людей в метавселенной», — сказала Кристина Вуттон, вице-президент Gucci по партнерским отношениям с брендами в Roblox.