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В сети продаются браслеты участников суда между Деппом и Херд. Цены доходят до 5 тыс. долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 19:02

На eBay продается множество бумажных браслетов, которые носили участники и наблюдатели судебного процесса между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Цены на использованные браслеты, большинство из которых в «удовлетворительном состоянии», варьируются от 50 до 5 тыс. долларов. Продавцы пытаются зацепить покупателей тем, что называют изделия из ламинированной бумаги «кусочком истории».

Вот пример одного из таких объявлений. За 500 долларов можно купить браслет с 23-го дня заседания. В эту дату, 26 мая, Эмбер Херд в слезах рассказывала об угрозах смертью, которые, по ее словам, она получала от фанатов Деппа.

На продажу также выставляют и браслеты людей, которые не были в зале суда. Продавцы уверяют, что это в любом случае отличная «памятная вещь», которая позволила им увидеть Деппа и его адвоката Камиллу Васкес.

Когда шел процесс, фанаты актеров стояли в многочасовых очередях, чтобы получить один 100 браслетов, выдаваемых ежедневно за место в главном зале суда, или же один из 100-150 браслетов для другой зоны.

1 июня Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд. Поводом для иска Деппа стала колонка Херд в The Washington Post 2018 года, в которой экс-супруга сообщила, что подвергалась насилию.

Актер выдвинул иск на 50 млн долларов. Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить экс-супругу 15 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и в виде штрафных санкций. Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен ей 2 млн за моральный ущерб.

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