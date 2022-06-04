В сети продаются браслеты участников суда между Деппом и Херд. Цены доходят до 5 тыс. долларов

На eBay продается множество бумажных браслетов, которые носили участники и наблюдатели судебного процесса между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Цены на использованные браслеты, большинство из которых в «удовлетворительном состоянии», варьируются от 50 до 5 тыс. долларов. Продавцы пытаются зацепить покупателей тем, что называют изделия из ламинированной бумаги «кусочком истории».

Вот пример одного из таких объявлений. За 500 долларов можно купить браслет с 23-го дня заседания. В эту дату, 26 мая, Эмбер Херд в слезах рассказывала об угрозах смертью, которые, по ее словам, она получала от фанатов Деппа.