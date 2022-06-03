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HBO опубликовал трейлер «Ирмы Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:30

В сети появился трейлер мини-сериала «Ирма Веп», главную роль в котором исполняет Алисия Викандер, известная по фильмам «Из машины», «Девушка из Дании» и «Агенты А.Н.К.Л.». Ролик опубликовали на ютьюб-канале HBO.

Видео представляет Викандер в роли успешной актрисы Миры, которая, устав от съемок в блокбастерах, приезжает в Париж, чтобы сниматься в ремейке классики немого кино. Ей предстоит сыграть Ирму Веп из «Вампиров» Луи Феада.

На съемках девушка понимает, что работает с эксцентричным, если не сказать безумным, режиссером. Но Мира все еще видит в его проекте шанс принять участие в хорошем кино.

Однако работа над картиной оказывается гораздо более сложной и непредсказуемой, чем могла ожидать Мира. Кинозвезда оказывается вовлеченной в события, из‑за которых она начинает терять грань между вымыслов и реальностью.

Сериал снял французский режиссер Оливье Ассайяс («Париж, я люблю тебя», «Зильс-Мария»), он стал ремейком его же полнометражной картины 1996 года. В ней главную роль исполняла гонконгская актриса Мэгги Чун.

В «Ирме Веп», помимо Викандер, приняли участие Венсан Макень, Жанна Балибар, Девон Росс, Кэрри Браунстин, Чень Фала, Том Стерридж и другие. Над проектом в качестве продюсера работал в числе прочих автор «Эйфории» Сэм Левинсон.

«Это будет комедия, которая попытается ухватить дух времени так же, как это сделала оригинальная „Ирма Веп“, в совсем другом мире, в совсем другую эпоху», — рассказывал Ассайяс.

Немой черно-белый сериал «Вампиры» был снят французским кинематографистом Луи Фейадом в 1915 году. Он состоял из 10 частей продолжительностью от 13 до 60 минут и рассказывал о преступной организации, возглавляемой бандитом по прозвищу Великий Вампир и его подругой Ирмой Веп. Сериал был популярен во время Первой мировой войны, особенно во Франции, и прославил актрису Мюзидору.

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