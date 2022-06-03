HBO опубликовал трейлер «Ирмы Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада

В сети появился трейлер мини-сериала «Ирма Веп», главную роль в котором исполняет Алисия Викандер, известная по фильмам «Из машины», «Девушка из Дании» и «Агенты А.Н.К.Л.». Ролик опубликовали на ютьюб-канале HBO.

Видео представляет Викандер в роли успешной актрисы Миры, которая, устав от съемок в блокбастерах, приезжает в Париж, чтобы сниматься в ремейке классики немого кино. Ей предстоит сыграть Ирму Веп из «Вампиров» Луи Феада.

На съемках девушка понимает, что работает с эксцентричным, если не сказать безумным, режиссером. Но Мира все еще видит в его проекте шанс принять участие в хорошем кино.