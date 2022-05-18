Вышел трейлер сериала «Ирма Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада

Девушка охотно берется за роль и приезжает на съемки во Францию, однако работа над картиной оказывается более непредсказуемой, чем могла ожидать кинозвезда. Режиссер ленты ведет себя импульсивно, а сама Мира начинает терять грань между вымыслом и реальностью.

Оно расскажет об актрисе по имени Мира, которая после многочисленных блокбастеров наконец получает роль своей мечты. Ее приглашают сыграть Ирму Веп в ремейке немого сериала Луи Фейада «Вампиры» 1915 года.

В сети появился трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер («Из машины», «Девушка из Дании», «Агенты А.Н.К.Л.» в главной роли. Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 6 мая.

Сериал снял французский режиссер Оливье Ассаяс («Париж, я люблю тебя», «Зильс-Мария») — он стал ремейком его же полнометражной картины 1996 года. В ней главную роль исполняла гонконгская актриса Мэгги Чун.

«Я безмерно благодарен Алисии, А24 и HBO за предоставленную мне невероятную возможность исследовать и расширить „Ирму Веп“ в формате сериала. Это будет комедия, которая попытается ухватить дух времени так же, как это сделала оригинальная „Ирма Веп“, в совсем другом мире, в совсем другую эпоху», — сказал Ассаяс.

В сериале, помимо Викандер, приняли участие Винсент Макен, Жанна Балибар, Девон Росс, Кэрри Браунштейн, Фала Чен, Том Старридж и другие. Над проектом в качестве продюсера работал в числе прочих автор «Эйфории» Сэм Левинсон.

Немой черно-белый сериал «Вампиры» был снят французским кинематографистом Луи Фейадом в 1915 году. Он состоял из 10 частей продолжительностью от 13 до 60 минут и рассказывал о преступной организации, возглавляемой бандитом по прозвищу Великий Вампир и его подругой Ирмой Веп. Сериал был популярен во время Первой мировой войны, особенно во Франции, и прославил актрису Мюзидору.