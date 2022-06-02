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Заместитель председателя Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Денис Ламехов
Сегодня в 20:33

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

Барли заявила, что страна использует принцип единогласия ЕС для шантажа. На переговорах по шестому пакету санкций в отношении России Венгрия несколько недель блокировала его принятие из‑за нефтяного эмбарго, сообщает «Коммерсант». Bloomberg утверждает, что венгерский президент Виктор Орбан добился исключения из санкционных списков патриарха Кирилла.

Право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона, рассказала Барли. «Особенно в Венгрии больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях», — сообщила она.

Принцип единогласия всех государств-членов применяется при принятии ключевых решений на уровне Евросоюза. «Этот принцип восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран. Сейчас нас 27, и это уже непрактично». При этом такой способ согласования решений можно отменить вновь лишь единогласным решением, отметила Барли.

Руководство стран ЕС согласовало шестой пакет санкций против России сегодня, 2 июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство называет его «самым жестким» к текущему моменту — он, например, запрещает поставку российской нефти в Евросоюз по морю и отключает Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк от SWIFT.

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