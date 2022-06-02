Джек Харлоу и Дрейк отправляются на скачки в клипе «Churchill Downs»

Заглавие композиции — отсылка к названию ипподрома, который расположен в родном для Харлоу городе Луисвилле, штат Кентукки. На арене проводится ежегодное дерби — кадры с него использованы в видео: рэперы наблюдают за ходом соревнований и читают свои куплеты на фоне заполненных трибун.

Американские хип-хоп-исполнители Дрейк и Джек Харлоу выпустили видео на совместный трек «Churchill Downs». Песню можно послушать здесь .

«Churchill Downs» вошла во второй, последний на данный момент альбом Джека Харлоу «Come Home the Kids Miss You». Он увидел свет 6 мая. Помимо Дрейка в качестве приглашенных артистов выступили Фаррелл Уильямс, Лил Уэйн и Джастин Тимберлейк.

Первым синглом с «Come Home the Kids Miss You» стала выпущенная в феврале песня «Nail Tech» — музыкант также показал видео на нее. В ролике Харлоу предстает в роли успешного топ-менеджера, тренера по боксу и Стива Джобса.