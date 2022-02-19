Американский хип-хоп исполнитель Джек Харлоу представил свой первый сингл в 2022 году — «Nail Tech». Клип на него появился на ютьюб-канале артиста.

В ролике Харлоу предстает в роли успешного топ-менеджера, тренера профессионального боксера и ни много ни мало Стива Джобса.