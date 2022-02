Джак Харлоу — 23-летний рэпер из Луисвилла, штат Кентуки. Его дебютный коммерческий релиз, EP «The Handsome Harlow», вышел в 2015 году. Трек Харлоу «Whats Poppin» 2020 года занял вторую строчку Billboard Hot 100, а клип на него был номинирован на MTV VMA. В декабре того же года рэпер выпустил дебютный студийник «Thats What They All Say», ставший платиновым менее чем за год.

В 2021 году песня Харлоу «Industry Baby» впервые достигла первой строчки чарта Billboard. За свою карьеру музыкант успел посотрудничать с такими звездами как Post Malone, Лил Уэйн, Крис Браун и Lil Nas X.