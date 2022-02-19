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Джек Харлоу выпустил клип на песню «Nail Tech» — его первый сингл в 2022 году

Семён Гудошников
Сегодня в 17:46

Американский хип-хоп исполнитель Джек Харлоу представил свой первый сингл в 2022 году — «Nail Tech». Клип на него появился на ютьюб-канале артиста.

В ролике Харлоу предстает в роли успешного топ-менеджера, тренера профессионального боксера и ни много ни мало Стива Джобса.

Джак Харлоу — 23-летний рэпер из Луисвилла, штат Кентуки. Его дебютный коммерческий релиз, EP «The Handsome Harlow», вышел в 2015 году. Трек Харлоу «Whats Poppin» 2020 года занял вторую строчку Billboard Hot 100, а клип на него был номинирован на MTV VMA. В декабре того же года рэпер выпустил дебютный студийник «Thats What They All Say», ставший платиновым менее чем за год.

В 2021 году песня Харлоу «Industry Baby» впервые достигла первой строчки чарта Billboard. За свою карьеру музыкант успел посотрудничать с такими звездами как Post Malone, Лил Уэйн, Крис Браун и Lil Nas X.

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