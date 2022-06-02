Закрытие «окна в Европу», смертная казнь и нефть себе в убыток: главное из пресс-конференции Пескова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз пообщался с журналистами. Вот главное, что он сказал:

Россия не собирается закрывать «окно в Европу» при нынешних условиях. И «вообще, Путин — глубокий знаток истории», который «очень высоко ценит роль» Петра Великого.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья должны сами решать судьбу своих регионов, в том числе ответить на вопрос, хотят ли они присоединиться к России. На этих территориях «необходимо создать соответствующие условия», в том числе прекратить огонь.

Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Если спрос где‑то сокращается, в другом месте он увеличивается — «происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий».

Вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле. Ранее новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил о проведении референдума по отмене моратория на смертную казнь в России.

В Кремле не следят за ситуацией вокруг экс-главы Роснано Анатолия Чубайса. Песков рекомендовал обратиться к правоохранителям, если у них есть «какие‑то вопросы». Накануне появились сообщения, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на возможную коррупцию.