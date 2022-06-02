Фотохостинг Pixabay ограничил доступ российским пользователям

Бесплатный фотохостинг Pixabay перестал работать в России. Об этом сообщается на сайте компании.

При попытке зайти на сайт Pixabay с российских IP-адресов появляется уведомление о том, что платформа «решительно осуждает продолжающуюся незаконную войну России на Украине».

«В ответ на вторжение России в Украину Pixabay больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит на Украине, зайдите на сайт ООН», — говорится в сообщении компании.

Ранее такое же уведомление появилось на сайте Canva. Платформа для графического дизайна объявила о прекращении работы в России из‑за «спецоперации».