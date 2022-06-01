Сервис графического дизайна Canva ограничил доступ для россиян

Австралийская платформа Canva для графического дизайна объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Соответствующее решение принято на фоне российской «военной спецоперации» на Украине. Приложение Canva для iOS также не работает.

«Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину Canva больше не доступна в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН», — говорится в сообщении Canva.