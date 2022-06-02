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У российских пользователей возникли проблемы с доступом к Proton VPN

Семён Гудошников
Сегодня в 9:30

У пользователей из России возникли проблемы с подключением к VPN-сервису Proton. В компании предположили, что сервис начали блокировать местные власти и интернет-провайдеры.

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими‑либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте Proton.

«Медиазона»/* пишет, что трудности с доступом также возникли у российских клиентов сервиса Lantern. Пользователи твиттера также сообщили о невозможности подключения к Outline VPN.

В середине марта глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов. Он добавил, что Роскомнадзор планирует продолжить блокировку. «VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — отметил депутат.

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.

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