Футболисту Курту Зума назначили 180 часов общественных работ за избиение кота

Суд Темзы приговорил защитника английского футбольного клуба «Вест Хэм» Курта Зума к 180 часам общественных работ за избиение кота. Об этом сообщает Associated Press.

Также Зума запретили держать кошек в течение пяти лет. Окружная судья Сьюзен Холден назвала поступок футболиста «позорным и предосудительным».

Зума признал себя виновным по двум пунктам обвинения в жестоком обращении с животным.

В середине февраля брат Зума выложил в Snapchat видео, в котором футболист бьет своего бенгальского кота за разбитую вазу. Сперва спортсмен пинает питомца, а затем швыряет в него пару ботинок и бьет по голове.

Зума резко раскритиковали в соцсетях, «Вест Хэм» оштрафовал его на 250 тыс. фунтов стерлингов — максимально возможную в таких случаях сумму. Ее направили в благотворительный фонд помощи животным.

adidas разорвал контракт со спортсменом, а Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными забрало у него котов. Около 200 тыс. человек подписали петицию с требованием привлечь Зума к ответственности.