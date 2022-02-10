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Футболист Курт Зума пнул своего кота. Он лишился контракта с Adidas и был отстранен от игр 1:10
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Футболист Курт Зума пнул своего кота. Он лишился контракта с Adidas и был отстранен от игр

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:10

Игрок футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума лишился двух своих котов, контракта с Adidas и 250 тыс. фунтов стерлингов (25 млн рублей) после публикации видео, на котором он бьет кота за разбитую вазу. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Ролик выложил брат футболиста, которому происходящее на видео показалось забавным. Однако общественность с этим не согласилась: Зуму резко раскритиковали в соцсетях, а клуб оштрафовал его на максимальную сумму и отстранил от игр.

Тренеру Дэвиду Мойесу пришлось извиниться за то, что он включил игрока в состав на матч Премьер-лиги 8 февраля. Наставник клуба пытался объяснить, что Зума нужен был команде для победы, однако рассерженную публику это не успокоило.

Около 200 тыс. человек подписали петицию с требованием привлечь Зуму к ответственности за насилие над животными. В Великобритании за это преступление предусматриваются большие штрафы и тюремное заключение сроком до пяти лет.

На данный момент официальные обвинения футболисту не выдвинуты. Однако компании отказываются от сотрудничества с ним и даже со всем клубом «Вест Хэм». Vitality уже приостановила спонсорство команды, а Experience Kissimmee пообещала пересмотреть свои отношения с «Вест Хэм» в ближайшее время. Adidas разорвала контракт с Зумой.

Штраф, который заплатит спортсмен, «Вест Хэм» намерен перечислить благотворительным фондам, занимающимся защитой животных. Судьба двух кошек Зумы пока остается неизвестной: Британское королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) забрало их и обследовало. Ветеринары не нашли угрозы здоровью питомцев.

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