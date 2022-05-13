Петербуржец решил написать на мусорке «Нет войне», прочтя Библию. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя Сергея Давыдова на 30 тыс. рублей из‑за надписей на мусорном баке. Его признали виновным по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На судебном заседании Давыдов уточнил, что увидел около помойки автомобиль с буквой Z и решил написать «Нет войне». Желание нанести надпись, согласно письменным объяснениям петербуржца, появилось после прочтения Библии. Целью мужчины было «сагитировать людей на антивоенную и антидиктаторскую позицию», сочли в суде.

Сперва Давыдов нанес на металлическом контейнере две надписи: «Нет войне» и «Путлер Капут». Через некоторое время он вышел на балкон и увидел, что надписи закрашены коричневой краской. Тогда петербуржец нанес надписи вновь, но ситуация повторилась — на этот раз их закрасили уже белой краской.

Для третьей попытки Давыдов купил баллон с краской зеленого цвета, но при приближении к тому же металлическому контейнеру был задержан полицейскими. На судебном заседании петербуржец признал вину и раскаялся, что нанес надписи на помойку, а не на плакат.