Gett перестанет работать в России 31 мая

Израильский сервис такси Gett предупредил таксопарки о том, что прекращает работу в России 31 мая. Скриншот письма опубликовал The Bell.

Это будет последний день работы приложения, после этого отправлять партнерам заказы сервис не будет, заключает издание.

11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения из‑за ухода некоторых корпоративных клиентов.

Gett работает c 2010 года, его основатель — выходец из России Шахар Вайсер. Российское подразделение приносило компании меньше 14% от общей выручки.