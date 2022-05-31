РБК: санкции затронули более 86% российских компаний

Санкции затронули 86,8% российских компаний, пишет РБК со ссылкой на данные института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Большинство владельцев и руководителей бизнеса (77,4%), по их словам, адаптировались к ограничениям или намерены это сделать. 11,7% не смогли приспособиться к изменениям — они полностью или частично останавливают работу компаний, следует из публикации издания.

Большая часть опрошенных оценивает ситуацию негативно: у 67,1% респондентов показатели бизнеса сокращаются. Из них 12,8% рассказали, что уже находятся в кризисе, а 22,4% «балансируют около нуля». Лишь 10,4% предпринимателей сообщили, что показатели их компаний продолжают рост.

56,4% назвали действия правительства по поддержке бизнеса недостаточными. 34,7% респондентов оценили их положительно, «как спокойные и эффективные».

Больше половины предпринимателей (вновь 56,4%) убеждены, что экономическая ситуация в стране сложная и заставляет «отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры». Они считают, что стране нужна новая модель экономики, которая позволит бизнесу «удобно, выгодно и безопасно работать». Менее 4% считают, что «перспектив нет».

В исследовании, согласно сообщению РБК, участвовали руководители и владельцы 6003 компаний из 85 российских регионов.