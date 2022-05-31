Шульман* грозит штраф из‑за отсутствия маркировки «иноагент» в соцсетях

Роскомнадзор намерен составить протокол в отношении политолога Екатерины Шульман* из‑за отсутствия в ее социальных сетях маркировки «иноагент». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В РКН подчеркнули, что за такое нарушение грозит штраф в размере 10 тыс. рублей по части первой статьи 19.34.1 КоАП России.

15 апреля Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман и журналиста Юрия Дудя*. В список также попали Сергей Елкин*, Регина Дзугкоева*, Алексей Семенов*, Роман Доброхотов* и другие.

18 мая политолог обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском в адрес Министерства юстиции из‑за признания ее иноагентом. Ее адвокат из правозащитной организации «Агора» намерен доказать, что Шульман не занималась политической деятельностью и не получала иностранного финансирования.

*Внесены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов.