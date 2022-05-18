Политолог Екатерина Шульман* подала в суд на Минюст из‑за признания ее иноагентом

Политолог Екатерина Шульман* обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском в адрес Министерства юстиции. Она намерена оспорить включение ее в список иноагентов. Об этом Шульман* сообщила в твиттере.

Шульман* отметила, что иск подал в суд представляющий ее интересы адвокат из правозащитной организации «Агора». Он намерен доказать, что Шульман* не занималась политической деятельностью и не получала иностранного финансирования.

«Научная деятельность, как известно, к политической не относится даже по действующему закону. А само это законодательство антиконстуционно и нарушает базовые права человека: право на свободу мысли и слова и право на поиск, получения и распространение информации», — подчеркнула политолог.

Она добавила, что пока не знает дату судебного заседания и сообщит ее позднее. Кроме того, Шульман отметила, что до сих пор не получила уведомление о статусе иноагента.

*Екатерина Шульман была внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов.