69% жителей России в возрасте от 12 до 64 лет играют в видеоигры, а 55% играют регулярно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.

Чаще всего россияне играют на смартфонах — 42%, на персональных компьютерах — 33%, на консолях — только 9%.

68% владельцев телефонов играют один раз в месяц, а 40% заходят как минимум в одну мобильную игру ежедневно. Популярнее всего казуальные игры вроде «три в ряд» (35%), следом идут экшены (18%) и стратегии (11%).

В последнее время действительно заметен рост популярности казуальных и гиперказуальных мобильных игр, в которых нет или почти нет сюжета и минимальное оформление.

Издание отмечает, что по времени использования мобильных приложений игры занимают второе место с 15%, как и видеосервисы. Лидируют соцсети (29%), а вот мессенджеры и браузеры отстают (14% и 13%).