2021 год стал самым урожайным для разработчиков приложений. Пользователи отдали им 135 млрд долларов

Эксперты из аналитической компании App Annie подготовили доклад о рынке мобильных приложений в 2021 году. На него, как и на другие отрасли, сильно повлияла пандемия коронавируса — в этом случае изменения произошли со знаком плюс.
За два почти полных года пандемии человечество успело адаптироваться к новым реалиям, а разработчики — к новым запросам. Это показывает статистика скачиваний и общая сумма платежей, которые пользователи сделали в приложениях в этом году.
«В 2021 году мировая экономика вышла из локдауна и начала постпандемийное восстановление. Затормозит ли такой „возврат к физическому“ рост экономики приложений? Нисколько», — уверены авторы доклада.
В 2021 году траты пользователей в мобильных приложениях увеличились на 23 млрд долларов
В 2020 году пользователи оставили в приложениях 112 млрд долларов, в этом — на 25% больше, 135 млрд. Как и во все предыдущие годы, расходы в iOS выше: 65 центов на каждый потраченный доллар из сегмента приложений приходятся на пользователей Apple.
Чаще всего платят геймеры: около 60% всех платежей в iOS и почти 80% в Google Play. Выручка с мобильных игр в этом году достигла 90 млрд долларов. Больше всех заработала Genshin Impact — ролевая игра с открытым миром возглавила чарты во многом благодаря лут-боксам, которые игроки покупают за внутреннюю валюту и получают случайный виртуальный предмет.
Не кажется неожиданностью и то, что социальные сети прибавили в популярности. В 2022 году App Annie прогнозирует им 9 млрд долларов дохода — это на 82% больше, чем в 2020-м.
За два года количество скачиваний увеличилось на 20%
К концу этого года пользователи загрузят почти 140 млрд новых приложений — это на 10 млрд больше, чем в 2020 году, и на 20 млрд больше, чем в 2019-м. Больше всего скачиваний у юзеров Google Play — в этом году они устанавливали приложения больше 100 млрд раз.
Индия с начала года занимала первое место в мире, на нее приходилось 20% всех загрузок через iOS и Google Play. Следом идут США (9%) и Бразилия (8%).
Авторы доклада придумали понятие «эффект тиктока». В столбце самых скачиваемых приложений на первом месте расположился CapCut. Это редактор роликов для соцсети, запущенный в прошлом году. На девятой строчке — SnackVideo с подобным функционалом. Второе и шестое места заняли MX TakaTak и Moj — это индийские аналоги TikTok, ведь само приложение в стране запретили.
Кроме того, можно заметить рост популярности видеоплатформ и стримингов (Disney+, HBO Max, японский Piccoma). В одном только YouTube юзеры оставили больше 3 млрд долларов в октябре. App Annie связывает это с тем, что в последнее время смотреть видео стало намного проще: у людей есть надежный интернет, вот-вот наступит эпоха 5G, а тарифы мобильных операторов стали в разы доступнее.
Также в десятке самых скачиваемых есть два приложения для обхода блокировок — VPN Master и NightOwl VPN. Седьмое место занял мессенджер Павла Дурова Telegram, а в топе приложений по активности юзеров он расположился на первой строчке, обогнав Instagram, TikTok и Facebook.
Пользователи полюбили казуальные мобильные игры
Хоть рынок мобильных игр никогда не стоит на месте, прогнозы экспертов на 2021 год подтвердились — спрос на казуальные и гиперказуальные игры, в которых нет или почти нет сюжета и минимальное оформление, оказался высоким.
По пользовательским платежам, в свою очередь, лидируют три жанра — стратегия (Top War: Battle Game и State of Survival, рост — 32%), RPG (Genshin Impact), MMORPG (рост — 21%) и симуляторы (Roblox, рост — 57%).
Авторы доклада делают ставку на симуляторы. Они выделяют Roblox — она больше похожа на платформу, где юзеры могут встречаться и общаться, принимать участие в играх и создавать свои. По их мнению, Roblox — новаторский пример игровой метавселенной, потихоньку начинающий доминирование на рынке.
Что будет в следующем году
На 2022 год у App Annie есть несколько прогнозов. Согласно одному из них, число активных пользователей TikTok достигнет 1,5 млрд. Также в компании полагают, что появится еще два приложения, перешагнувших отметку в 1 млрд скачиваний, — это соцсеть Pinterest и игра Temple Run 2.
Еще один тренд, по мнению аналитиков, — рост популярности у поколения Z финансовых приложений, таких как Robinhood для инвесторов или же Coinbase для майнеров.
Кроме того, App Annie видит рост платежей в развлекательных приложениях до 12 млрд долларов — свою роль в этом сыграют в том числе подписки на видеосервисы.
Последний прогноз обещает популярность метаверсивных игр по типу Roblox. Ежегодные расходы пользователей в таких играх в 2022 году могут достигнуть 3,1 млрд долларов.