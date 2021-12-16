2021 год стал самым урожайным для разработчиков приложений. Пользователи отдали им 135 млрд долларов

Эксперты из аналитической компании App Annie подготовили доклад о рынке мобильных приложений в 2021 году. На него, как и на другие отрасли, сильно повлияла пандемия коронавируса — в этом случае изменения произошли со знаком плюс.

За два почти полных года пандемии человечество успело адаптироваться к новым реалиям, а разработчики — к новым запросам. Это показывает статистика скачиваний и общая сумма платежей, которые пользователи сделали в приложениях в этом году.

«В 2021 году мировая экономика вышла из локдауна и начала постпандемийное восстановление. Затормозит ли такой „возврат к физическому“ рост экономики приложений? Нисколько», — уверены авторы доклада.

В 2021 году траты пользователей в мобильных приложениях увеличились на 23 млрд долларов

В 2020 году пользователи оставили в приложениях 112 млрд долларов, в этом — на 25% больше, 135 млрд. Как и во все предыдущие годы, расходы в iOS выше: 65 центов на каждый потраченный доллар из сегмента приложений приходятся на пользователей Apple.

Чаще всего платят геймеры: около 60% всех платежей в iOS и почти 80% в Google Play. Выручка с мобильных игр в этом году достигла 90 млрд долларов. Больше всех заработала Genshin Impact — ролевая игра с открытым миром возглавила чарты во многом благодаря лут-боксам, которые игроки покупают за внутреннюю валюту и получают случайный виртуальный предмет.

Не кажется неожиданностью и то, что социальные сети прибавили в популярности. В 2022 году App Annie прогнозирует им 9 млрд долларов дохода — это на 82% больше, чем в 2020-м.

За два года количество скачиваний увеличилось на 20%

К концу этого года пользователи загрузят почти 140 млрд новых приложений — это на 10 млрд больше, чем в 2020 году, и на 20 млрд больше, чем в 2019-м. Больше всего скачиваний у юзеров Google Play — в этом году они устанавливали приложения больше 100 млрд раз.

Индия с начала года занимала первое место в мире, на нее приходилось 20% всех загрузок через iOS и Google Play. Следом идут США (9%) и Бразилия (8%).