Reuters: зять Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника Путина, который занимал 22 года

Советник Владимира Путина и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев в апреле ушел с должности, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Он занимал этот пост с 2000 года, а до этого был советником первого президента России.

Информагентству об этом рассказала Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», в попечительный совет которого входит Юмашев. По ее словам, он ушел с должности по собственному желанию.

Еще один источник Reuters, а также собеседник РБК подтвердили эту информацию. Последний добавил, что для Юмашева это была «символическая должность».

Валентин Юмашев в 1997–1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

В конце марта Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. По данным Bloomberg, он ушел в отставку из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины.