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Семена борщевика оказались рядом с Арктикой

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:54

На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) попали семена борщевика Сосновского, оставляющего на теле людей ожоги при контакте с кожей. Об этом сообщил Научный центр изучения Арктики.

Специалисты считают, что борщевик может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Ареал произрастания сорняка уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.

«Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики», — отметил сотрудник центра Роман Колесников.

В России ведется борьба с борщевиком. В августе 2018 года Мособлдума ввела штрафы до 1 млн рублей за отказ борьбы с инвазивным и ядовитым растением. Уже в ноябре того же года был выписан первый штраф — организацию в Подмосковье обязали выплатить 400 тыс. рублей  за зарастание участка площадью 7 гектаров сорной травой, в том числе борщевиком.

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