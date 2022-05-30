Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» откроют выставку в театре «Около дома Станиславского»

Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» при поддержке «Абсолют-помощи» запускают выставку «Какая разница». Посетить ее можно будет с 2 по 26 июня в театре «Около дома Станиславского». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Героями проекта стали актеры театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап», подростки и молодые люди с синдромом Дауна. В фотоработах они повторили сюжеты картин известных художников: Караваджо, Рубенса, Серова и других.
Участники проекта самостоятельно выбрали художников и работы, сюжеты которых они хотели бы изобразить. Педагоги мастерской помогли им создать образ, достоверно передать эмоции и настроение героев картин.
Проект расскажет о способностях людей с синдромом Дауна понимать и чувствовать образ, сопереживать персонажам, их индивидуальности и предпочтениях в искусстве. Это поможет бороться с негативным отношением к людям с особенностями развития и позволит зрителям лучше узнать о синдроме Дауна.
«Эта работа дала возможность нашим артистам попробовать себя в новом жанре актерской практики. Фотопроект помог нам подойти к одному из главных вопросов актерского мастерства: может ли актер действовать, ничего физически не совершая, находясь в статичном положении тела? Я думаю, в какой‑то мере нам удалось ответить на этот непростой вопрос», — отметил Николай Ильницкий, руководитель театральной мастерской «Даунсайд Ап».
Ранее «Синдром любви» открыл на Гоголевском бульваре фотовыставку «Уроки добра». Ее можно посетить до 5 июня. На 31 фотографии, представленной на выставке, запечатлены волонтеры с синдромом Дауна и волонтеры-наставники, которые участвуют в различных мероприятиях.