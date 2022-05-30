Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» откроют выставку в театре «Около дома Станиславского»

Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» при поддержке «Абсолют-помощи» запускают выставку «Какая разница». Посетить ее можно будет с 2 по 26 июня в театре «Около дома Станиславского». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Героями проекта стали актеры театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап», подростки и молодые люди с синдромом Дауна. В фотоработах они повторили сюжеты картин известных художников: Караваджо, Рубенса, Серова и других.

Участники проекта самостоятельно выбрали художников и работы, сюжеты которых они хотели бы изобразить. Педагоги мастерской помогли им создать образ, достоверно передать эмоции и настроение героев картин.