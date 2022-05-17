На Гоголевском бульваре в Москве пройдет фотовыставка от фонда «Синдром любви»

Благотворительный фонд «Синдром любви» проведет с 20 мая по 5 июня на Гоголевском бульваре в Москве просветительскую фотовыставку «Уроки добра». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

На 31 фотографии, представленной на выставке, запечатлены волонтеры с синдромом Дауна и волонтеры-наставники. Они участвуют в общественных, культурных и спортивных мероприятиях: награждают спортсменов на благотворительных забегах, проходят тренинги и мастер-классы, помогают в центре реабилитации бездомных животных.

Кроме волонтеров на выставке представлены футболисты с синдромом Дауна. «Адаптивный спорт играет большую роль в деятельности нашего фонда. Еще недавно в России не было футбольных команд, состоящих из ребят с синдромом Дауна. Существовал стереотип, что они не могут участвовать в командных играх. Мы доказали, что такие дети отлично работают в команде и могут соревноваться», –– сказала Анна Португалова, член совета фонда «Синдром любви».

В апреле 2022 года футбольная команда фонда заняла первое место на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Петербурге. Посетители могут не только посмотреть фотографии, но и узнать больше об интегративном волонтерстве и адаптивном спорте.