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На Гоголевском бульваре в Москве пройдет фотовыставка от фонда «Синдром любви»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:54

Благотворительный фонд «Синдром любви» проведет с 20 мая по 5 июня на Гоголевском бульваре в Москве просветительскую фотовыставку «Уроки добра». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

На 31 фотографии, представленной на выставке, запечатлены волонтеры с синдромом Дауна и волонтеры-наставники. Они участвуют в общественных, культурных и спортивных мероприятиях: награждают спортсменов на благотворительных забегах, проходят тренинги и мастер-классы, помогают в центре реабилитации бездомных животных.

Кроме волонтеров на выставке представлены футболисты с синдромом Дауна. «Адаптивный спорт играет большую роль в деятельности нашего фонда. Еще недавно в России не было футбольных команд, состоящих из ребят с синдромом Дауна. Существовал стереотип, что они не могут участвовать в командных играх. Мы доказали, что такие дети отлично работают в команде и могут соревноваться», –– сказала Анна Португалова, член совета фонда «Синдром любви».

В апреле 2022 года футбольная команда фонда заняла первое место на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Петербурге. Посетители могут не только посмотреть фотографии, но и узнать больше об интегративном волонтерстве и адаптивном спорте.

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«Работа на мероприятиях и участие в образовательных активностях расширяют кругозор, социальные контакты, помогают сформировать ребятам с синдромом Дауна новые навыки, тем самым расширяют для них горизонт возможностей и путей самореализации. Для волонтеров-наставников это возможность помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке, и лучше узнать людей с синдромом Дауна. Чем больше будет таких совместных активностей, тем быстрее мы сможем создать дружественную и толерантную среду в нашем обществе по отношению к людям с особенностями», — отметила Анастасия Коптева, руководительница направления по работе с волонтерами фонда.

«Синдром любви» работает с 2016 года. Своей целью фонд называет создание возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России. Организация собирает средства на программы психолого-педагогической и социальной поддержки людей с синдромом Дауна, занимается просвещением населения и формированием толерантной среды по отношению к людям с ментальными особенностями.

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