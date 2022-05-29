В понедельник планируется разговор Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин планирует поговорить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Предположительный созвон запланирован на понедельник, 30 мая.

«Да. В планах есть», — сказал Песков в ответ на вопрос агентства о разговоре.

Ранее Эрдоган заявил, что помимо Путина планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также заявлял, что турецкие власти намерены призывать Москву и Киев использовать дипломатию для решения конфликта.

С 24 февраля Россия ведет «военную спецоперацию», целью которой власти называют денацификацию и демилитаризацию Украины. Вместе с тем Путин преследует цель «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ближайшее время также должна состояться встреча властей Турции с представителями Швеции и Финляндии, которые решили присоединиться к НАТО после начала «операции». Турецкая сторона выступила против, обвинив страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые считает террористическими.