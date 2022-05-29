В России выявили 4188 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4188 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 368 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 286. За ней по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Воронежская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 324 036. За сутки умерли 85 человек, за весь период — 378 955. Выздоровели 4411 человек, за все время — 17 729 851. Число госпитализаций за сутки составило 1001.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 531,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,9 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,2 млн) и Великобритания (22,2 млн).