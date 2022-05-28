В России выявили 4556 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4556 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 63 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 273. За ней по этому показателю следуют Подмосковье, Москва, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Волгоградская области, а также Татарстан.