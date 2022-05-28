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В России выявили 4556 новых случаев COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:44

За последние сутки в России выявили 4556 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 63 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 273. За ней по этому показателю следуют Подмосковье, Москва, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Волгоградская области, а также Татарстан.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 319 848. За сутки умерли 86 человека, за весь период — 378 870. Выздоровели 5844 человека, за все время — 17 725 440. Число госпитализаций за сутки составило 2106.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 531 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,6 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,9 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,2 млн) и Великобритания (22,2 млн).

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