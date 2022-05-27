перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минюст включил в реестр НКО-иноагентом правозащитную организацию «Женский голос» 0:24
В Тайване сотни людей сменили имя на «Лосось» ради бесплатных суши 0:02
Скажи Гордеевой/YouTube
Журналистка Светлана Сорокина уволилась из Высшей школы экономики Вчера в 23:01
УЕФА будет принудительно разводить команды из Беларуси и Украины на жеребьевках Вчера в 22:37
«Афиша», «Триколор» и гостиничный комплекс «Имеретинский» запустили акцию «Море, солнце, промокод» Вчера в 22:25
В кинопрокат вновь выйдет эпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука Вчера в 21:57
ООН: на территории Украины за время «спецоперации» погибли более 4000 мирных жителей Вчера в 21:31
Слуцкий избран председателем ЛДПР, Россию отстранили от ЧМ по хоккею и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Косметическая компания Wella уходит из России. Она проработала в стране 28 лет Вчера в 20:39
В Индии проституцию признали профессией Вчера в 20:38
Роман Наумов/Wikimedia Commons
Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости Вчера в 20:36
«Тинькофф Банк» временно перестанет открывать вклады в валюте Вчера в 20:04
Китай запретил двум авиакомпаниям России летать на самолетах, не прошедших тест на «чистоту» Вчера в 19:40
Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета в рублях Вчера в 18:59
Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings» Вчера в 18:42
Пресс-материалы
«2ГИС» представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов Вчера в 18:38
«Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам за первую неделю Вчера в 18:29
Проект Radi Mira I Lubvi отправится из Москвы в Нижний Новгород, чтобы устроить там фестиваль Вчера в 18:16
РКН составил протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest и Twitch за отказ хранить данные в России Вчера в 18:01
Минэкономразвития: в России зафиксирован кризис спроса — люди и компании недостаточно тратят Вчера в 17:29

Журналистка Светлана Сорокина уволилась из Высшей школы экономики

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Журналистка Светлана Сорокина уйдет из Высшей школы экономики (ВШЭ), в которой она работала с 2007 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

Бывшая ведущая НТВ и «Эхо Москвы» решила не продлевать свой контракт. Сорокина не уточнила причины своего увольнения — оно может быть связано со сменой руководства департамента медиа в вузею

«Мацкявичюс теперь будет руководить департаментом медиа! Вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами: да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр… Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны», — сказала в фейсбуке* журналистка.

Новость о том, что ведущий телеканала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ, появилась 24 мая. Мацкявичют сменит на должности профессора Олега Солодухина.

Светлана Сорокина была ведущей программы «Вести» с 1991 по 1997 год. Позднее она работала на НТВ в программах «Герой дня» и «Глас народа», на ТВ-6, ТВС, «Первом канале» и «Эхо Москвы». В последние годы также работала на «Дожде»**.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность в стране запрещена.

**«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВШЭ
Коммерсант
Первый канал
Минюст России
Люди
Светлана Сорокина
Эрнест Мацкявичюс
Олег Солодухин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить