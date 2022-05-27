Журналистка Светлана Сорокина уволилась из Высшей школы экономики

Журналистка Светлана Сорокина уйдет из Высшей школы экономики (ВШЭ), в которой она работала с 2007 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

Бывшая ведущая НТВ и «Эхо Москвы» решила не продлевать свой контракт. Сорокина не уточнила причины своего увольнения — оно может быть связано со сменой руководства департамента медиа в вузею

«Мацкявичюс теперь будет руководить департаментом медиа! Вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами: да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр… Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны», — сказала в фейсбуке* журналистка.

Новость о том, что ведущий телеканала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ, появилась 24 мая. Мацкявичют сменит на должности профессора Олега Солодухина.

Светлана Сорокина была ведущей программы «Вести» с 1991 по 1997 год. Позднее она работала на НТВ в программах «Герой дня» и «Глас народа», на ТВ-6, ТВС, «Первом канале» и «Эхо Москвы». В последние годы также работала на «Дожде»**.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность в стране запрещена.

**«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.