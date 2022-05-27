Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings»

Американская певица Энджел Олсен записана кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings». Он стал саундтреком к сериалу Apple TV+ «Сияющие», главную роль в котором исполнила Элизабет Мосс.

Трек спродюсировала Клаудия Сарн, написавшая музыку к шоу. Кавер станет благотворительным проектом Олсен. Выручку от прослушивания песни на стриминговых сервисах артистка намерена перечислить организации Everytown for Gun Safety.