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Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:42

Американская певица Энджел Олсен записана кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings». Он стал саундтреком к сериалу Apple TV+ «Сияющие», главную роль в котором исполнила Элизабет Мосс.

Трек спродюсировала Клаудия Сарн, написавшая музыку к шоу. Кавер станет благотворительным проектом Олсен. Выручку от прослушивания песни на стриминговых сервисах артистка намерена перечислить организации Everytown for Gun Safety.

Ранее Олсен опубликовала свою новую песню «Through the Fires». Она войдет в предстоящий альбом певицы «Big Time», который выйдет 3 июня.

Сериал «Сияющие» основан на романе Лорен Бьюкес «Сияющие девочки». В нем Мосс сыграла чикагского репортера, пережившего жестокое нападение. Одним из продюсеров шоу выступил Леонардо Ди Каприо, сценарий написала Силка Луиза.

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