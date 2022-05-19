Оно снято в ретростилистике Анджелой Рикьярди и смонтировано Риной Джонсон. В ролике Олсен снята на фоне природы в парке со старыми скульптурами, розами и живописными ручьями.

Американская певица Энджел Олсен представила новую песню под названием «Through the Fires». Она опубликовала на своем ютьюб-канале lyric-видео к композиции.

В песне Олсен прощается с «мечтами, которые умерли» и «болью, которая мешает подняться выше». Певица признается, как «потеряла зрение» и должна была научиться отпускать прошлое и «пройти сквозь огонь всех земных желаний».

«Эта песня, которую я написала, чтобы напомнить себе, что эта жизнь временна, что прошлое — не то, на чем стоит зацикливаться, и что важно продолжать двигаться дальше, искать людей, которые тоже ищут, и замечать моменты, которые светлее и больше, чем любые проблемы, с которыми я сталкивалась», — сказала Олсен.

«Through the Fires» войдет в предстоящий альбом Олсен «Big Time». Певица назвала трек «центральным высказыванием релиза». Пластинка выйдет 3 июня. Ее частью также станет сингл «All the Good Times», который артистка представила в марте.