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Розамунд Пайк сыграет в фильме о вирусе, который убивает богатых. Его спродюсирует Пабло Ларраин

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:03

Британская актриса Розамунд Пайк, известная по фильмам «Исчезнувшая» и «Аферистка», сыграет главную роль в триллере «Rich Flu» («Богатый грипп»). Картину спродюсирует автор «Джеки» и «Спенсер» Пабло Ларраин. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о загадочном вирусе, который начинает поражать самых богатых и влиятельных людей на планете. Пугающая болезнь вынуждает людей по всему миру избавляться от их финансовых активов и в панике бороться за бедность — гарант их здоровья.

Режиссером триллера станет испанец Гальдер Газтелу-Уррутия, снявший научно-фантастический хоррор «Платформа». В новом фильме он исследует, как далеко могут зайти люди, чтобы спасти свои жизни в мире, где благосостояние внезапно становится самой большой опасностью.

«„Rich Flu“ — это огромная физическая сага, полная поворотов, препятствий и сюрпризов. Но прежде всего это сложное и провокационное эмоциональное путешествие к глубинам человеческой души и к вершинам нашего славного потакания своим желаниям», — сказал Газтелу-Уррутия.

Газтелу-Уррутия выступит автором сценария наряду с Педро Риверо. Продюсером ленты, помимо Пабло Ларраина, станет его брат Хуан де Диос. Также над проектом будут работать Адриан Гуэрра, Нурия Валлс, Карлос Хуарес и Альберт Солер. Съемки триллера начнутся осенью 2022 года.

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