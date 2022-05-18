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ЛДПР назначила постоянным руководителем своей фракции в Госдуме Леонида Слуцкого

Семён Гудошников
Сегодня в 10:53

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фракции Александра Дюпина.

За кандидатуру Слуцкого проголосовали большинство депутатов ЛДПР.

До Слуцкого руководителем фракции партии в Госдуме был Владимир Жириновский, умерший 6 апреля. В этот же день временно исполняющим обязанности руководителя фракции был назначен Леонид Слуцкий.

Нового председателя ЛДПР изберут на съезде партии 27 мая.

В феврале 2018 года две журналистки парламентского пула и продюсер одного из телеканалов на условиях анонимности рассказали «Дождю»* о домогательствах со стороны Слуцкого. Позже об этом открыто сообщили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. В марте с соответствующим заявлением выступила журналистка русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Сам Слуцкий назвал обвинения «заказной кампанией». Комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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