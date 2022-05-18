ЛДПР назначила постоянным руководителем своей фракции в Госдуме Леонида Слуцкого

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фракции Александра Дюпина.
За кандидатуру Слуцкого проголосовали большинство депутатов ЛДПР.
До Слуцкого руководителем фракции партии в Госдуме был Владимир Жириновский, умерший 6 апреля. В этот же день временно исполняющим обязанности руководителя фракции был назначен Леонид Слуцкий.
Нового председателя ЛДПР изберут на съезде партии 27 мая.
В феврале 2018 года две журналистки парламентского пула и продюсер одного из телеканалов на условиях анонимности рассказали «Дождю»* о домогательствах со стороны Слуцкого. Позже об этом открыто сообщили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. В марте с соответствующим заявлением выступила журналистка русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Сам Слуцкий назвал обвинения «заказной кампанией». Комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений.
* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.