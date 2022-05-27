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Губернатор Подмосковья Воробьев: Mars и Campina продолжают работу в регионе

Денис Ламехов
Сегодня в 11:34

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что американские компании Mars и Kimberly-Clark, а также нидерландская Campina продолжают работу в регионе. Его слова передает РБК.

Воробьев добавил, что предприятиями производителя молочных продуктов Campina в Подмосковье владеет немецкий конгломерат Ehrmann. «У них два завода в Ступино и в Раменском, и они работают. С Kimberly-Clark и Mars мы также постоянно на связи. Планов по уходу с рынка сейчас нет», — сообщил губернатор.

У производителя гигиенических товаров Kimberly-Clark были проблемы с поставкой сырья, однако, по словам главы региона, «компания преодолевает их, находит возможности и не прекращает производство в России».

Mars, выпускающий конфеты и другую пищевую продукцию, Воробьев назвал одним из крупнейших инвесторов в подмосковном регионе. Согласно его данным, инвестиции американской компании в развитие составили порядка 2,5 млрд долларов.

В Московской области, согласно заявлению губернатора, работают 186 крупных брендов с выручкой больше 1 млрд рублей в год из 30 стран. Бюджету они приносят налоги на 50 млрд рублей ежегодно.

Девять компаний из этого числа объявили о продаже российских активов, четыре уже перешли под управление местных инвесторов — это «Макдоналдс», финский производитель молочных продуктов Valio, сеть гипермаркетов OBI и латвийский производитель упаковки Stora Enso.

Воробьев также рассказал, что «Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня под новым названием, сохранив 95% меню. По его словам, за время приостановки работы компания проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Почти все сырье для ресторанов и так было российским, но некоторым ингредиентам все же пришлось искать точечную замену.

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