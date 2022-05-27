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В России выявили 4619 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:16

За последние сутки в России выявили 4619 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 81 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 319. За ней по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Воронежская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская и Челябинская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 315 292. За сутки умерли 84 человека, за весь период — 378 784. Выздоровели 6064 человека, за все время — 17 719 596. Число госпитализаций за сутки составило 1972.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 530,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,8 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,2 млн) и Великобритания (22,2 млн).

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