В России выявили 4700 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4700 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 120 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 368. За ней по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 310 673. За сутки умер 91 человек, за весь период — 378 700. Выздоровели 6455 человек, за все время — 17 713 532. Число госпитализаций за сутки составило 2060.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 529,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,4 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,8 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,2 млн) и Великобритания (22,2 млн).