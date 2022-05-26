В России выявили 4700 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4700 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 120 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 368. За ней по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Челябинская области.