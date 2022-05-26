Российский актер Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец». Об этом сообщил Variety. Изначально издание утверждало, что в картине участвует Виктор Добронравов, но тот опроверг эту информацию.

Какую роль исполнит Петров, не уточняется. Сам фильм расскажет о событиях, которые развернутся в роскошном отеле в Швейцарии в преддверии Нового 2000-го года. Картину характеризуют как черную комедию.

Съемки фильма уже проходят в швейцарской деревне Гштад на протяжение около 15 недель. Они продлятся еще примерно две недели, утверждает Variety. Премьера картины запланирована на ноябрь 2022 года.

Главнами темами ленты станут «наивность, гедонизм, коррупция и социальное неравенство, которые лежат в основе проблем современного мира». Сценарий «Дворца» написал сам Полански вместе с Ежи Сколимовским («Нож в воде»).

Постановкой картины занимается итальянская телекомпания Rai. Композитором «Дворца» выступает Александр Деспла («Отель „Гранд Будапешт“», «Форма воды»), а оператором — Павел Эдельман («Пианист»).

Одну из ролей в фильмы исполняет Микки Рурк. Он рассказывал, что «Дворец» обладает «целостностью, стилем, классом и непредсказуемостью».

Один из продюсеров картины признался, что для реализации кинопроекта было непросто найти средства. Полански отказали в финансировании во Франции. Тем не менее, команде удалось собрать бюджет в 17,8 млн долларов.

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает.