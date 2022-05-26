перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джуд Лоу сыграет в новом сериале по «Звездным войнам», который снимет Джон Уоттс 0:25
Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец» Вчера в 23:23
Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор» Вчера в 22:37
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер Вчера в 22:35
Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьеве с полкилограмма наркотиков Вчера в 22:29
Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс Вчера в 21:39
Джастин Тимберлейк продал права на свои песни. WSJ пишет, что сделка принесла ему 100 млн долларов Вчера в 21:33
Лоренне Тейшейра (фото: VCG/Getty Images)
После расистского скандала волейбольный «Локомотив» приобрел бразильскую спортсменку Вчера в 21:19
Футбольный клуб «Челси» купил американский инвестор Тодд Бёли Вчера в 20:57
Концерты, спектакли и вечерний кинотеатр: в парке Горького вновь откроется «Плюс Дача» Вчера в 20:39
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над тремя мужчинами в Великобритании Вчера в 20:37
M.I.A. опубликовала песню «The One» и подтвердила, что готовит первый за шесть лет альбом «Mata» Вчера в 20:29
Возвращение McDonald’s под новым именем, коллекция Щукина в Эрмитаже и другие новости дня
Вчера в 20:20 дайджест
СМИ: скончался Рей Лиотта, звезда «Славных парней» Мартина Скорсезе Вчера в 19:52
Бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в участии в незаконной торговле древностями Вчера в 19:45
Beabadoobee/YouTube
Beabadoobee выложила новый сингл «Lovesong» Вчера в 19:12
Телеканал «Пятница!» назвал троллингом конкурента новость о запуске шоу «Отсидевшая в 16» Вчера в 18:50
Следствие проведет повторную проверку смерти неонациста Тесака Вчера в 18:49
Владимир Завьялов и Малика Хидирова запустили подкаст о музыкальной индустрии в России Вчера в 18:42
Генерал Шаманов: «демилитаризация» и «денацификация» Украины может занять 5–10 лет Вчера в 18:18

Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23

Российский актер Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец». Об этом сообщил Variety. Изначально издание утверждало, что в картине участвует Виктор Добронравов, но тот опроверг эту информацию.

Какую роль исполнит Петров, не уточняется. Сам фильм расскажет о событиях, которые развернутся в роскошном отеле в Швейцарии в преддверии Нового 2000-го года. Картину характеризуют как черную комедию.

Съемки фильма уже проходят в швейцарской деревне Гштад на протяжение около 15 недель. Они продлятся еще примерно две недели, утверждает Variety. Премьера картины запланирована на ноябрь 2022 года.

Главнами темами ленты станут «наивность, гедонизм, коррупция и социальное неравенство, которые лежат в основе проблем современного мира». Сценарий «Дворца» написал сам Полански вместе с Ежи Сколимовским («Нож в воде»).

Постановкой картины занимается итальянская телекомпания Rai. Композитором «Дворца» выступает Александр Деспла («Отель „Гранд Будапешт“», «Форма воды»), а оператором — Павел Эдельман («Пианист»).

Одну из ролей в фильмы исполняет Микки Рурк. Он рассказывал, что «Дворец» обладает «целостностью, стилем, классом и непредсказуемостью».

Один из продюсеров картины признался, что для реализации кинопроекта было непросто найти средства. Полански отказали в финансировании во Франции. Тем не менее, команде удалось собрать бюджет в 17,8 млн долларов.

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить