Мики Рурк снимется в новом фильме Романа Полански «Дворец»

Американский актер Мики Рурк, известный по фильмам «Рестлер» и «9 ½ недель», сыграет в новом фильме Романа Полански «Дворец». Об этом рассказал Deadline.

Картина расскажет о событиях, произошедших в канун Нового, 1999 года в роскошном отеле. Там пересекутся жизни сразу нескольких персонажей — сотрудников гостиницы и ее постояльцев.

«Конец дня, вновь огромное удовольствие работать с легендарным и талантливым Романом Полански. Работу с таким режиссером я считаю большой привилегией. Его фильм обладает такой целостностью, стилем, классом и непредсказуемостью», — прокомментировал свое участие в ленте Рурк.

Съемки фильма уже начались в Швейцарии. Впервые проект был анонсирован в прошлом году итальянской телекомпанией Rai. Она предположительно выпустит картину вместе с продюсером Лукой Барбарески и Eliseo Entertainment.

Полански сам разработал сценарий ленты вместе с польским кинематографистом Ежи Сколимовским. Это не первая их совместная работа — они также выступили соавторами фильма «Нож в воде» 1962 года.

Ранее в Rai Cinema отмечали, что готовы работать с режиссером, несмотря на обвинения в насилии, поскольку компанию больше интересует его творчество, а не «личная история».

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает.