Роскосмос запустит тысячи спутников для слежения за боевыми действиями на Украине

Роскосмос планирует развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины», — сказал Рогозин.

Он также подчеркнул, что спутники можно будет использовать для гражданских задач. По его словам, в настоящее время Роскосмос обладает 161 космическим аппаратом, включая спутники министерства обороны. «Это мало, должны быть тысячи», — отметил глава госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе заявили, что в настоящее время половина продукции предприятий корпорации выпускается в рамках гособоронзаказа, ставя на первый план «обеспечение безопасности государства».