Sony анонсировала сериалы по играм Horizon, God of War и Gran Turismo

Sony анонсировала разработку трех новых сериалов по играм, основанных на популярных франшизах PlayStation. Об этом компания рассказала во время онлайн-брифинга.

Производством адаптации Horizon: Zero Dawn займется Netflix, а God of War получит релиз на Amazon Prime. О разработке шоу по последней игре стало известно еще 7 марта.

Проект уже ищет актеров на главные роли. Шоураннером адаптации God of War выступит Рейф Джадкинс («Колесо времени»), а продюсерами — Марк Фергус и Хоук Остби, которые работали над сериалом «Пространство».

Sony также анонсировала сериал по Gran Turismo, однако на каком сервисе он выйдет, пока неизвестно.

В настоящее время компания активно занимается производством шоу по игре The Last of Us для HBO Max.