На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оформят протокол о дискредитации ВС РФ

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оформят административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сам Ройзман рассказал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что не знает, в каких его высказываниях или публикациях усмотрели правонарушение. «Пока не знаю за что. Видимо, за все. Узнаю — расскажу», — пообещал Ройзман подписчикам.

Ройзман добавил, что его вызвали в полицию для составления протокола. Он должен явиться в отделение 29 марта. В разговоре с «Интерфаксом» экс-мэр отметил, что причиной вызова в полицию стали, по предварительной информации, публикации.

Официального подтверждения информации о готовящемся протоколе от МВД не поступало. Ранее на Ройзмана пожаловался член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Он попросил главу СК Александра Бастрыкина проверить, ставил ли политик лайк под призывом украинского полка «Азов» к «уничтожению врагов».