МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки. Его обвиняют в дискредитации армии

МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки, работавшего в течение нескольких лет на радиостанции «Эхо Москвы». Его обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом Наки сообщил в своем аккаунте в твиттере.

Против Наки и блогера Руслана Левиева, основавшего Conflict Intelligence Team, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Это произошло еще 16 марта. Мужчин подозревают в распространении ложной информации.

Наки и Левиев ведут совместный видеоблог на YouTube, в нем они рассказывают о ходе «спецоперации» на территории Украины. Ранее они также расследовали события на Донбассе и в Сирии.

Наки и Левиеву грозит наказание за дискредитацию армии России вплоть до 10 лет лишения свободы. Левиева также объявили в розыск, согласно данным картотеки Мосгорсуда.

Оба разыскиваемых находятся за пределами России. Левиев уехал из страны в начале марта. Наки находится в Грузии еще с лета 2021 года.