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Россия ввела санкции против 154 членов палаты лордов британского парламента

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

Россия вводит персональные санкции в отношении 154 членов палаты лордов парламента Великобритании. Им запрещен въезд в страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Указанные лица внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов», — говорится в сообщении МИД.

Ведомство отметило, что решение о введении санкций против 154 членов палаты лордов — это ответная мера на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К настоящему моменту количество санкций против России достигло 10 536. Большую часть из них ввели США (1983), Канада (1402), Швейцария (1361), Великобритания (1360) и Евросоюз (1199).

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